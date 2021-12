Em terceiro dia de chuva, Codesal registra seis solicitações

O terceiro dia de fortes chuvas em Salvador trouxe mais transtornos aos moradores de algumas regiões da cidade nesta sexta-feira, 19.

De meia noite às 8h20 desta sexta, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou seis solicitações de emergência, sendo dois alagamentos, três ameaças de desabamento e uma de deslizamento de terra, mas que não deixaram feridos.

De acordo com o site Climatempo, a previsão para a sexta-feira é de sol com muitas nuvens, intercalado a períodos de tempo nublado e chuva a qualquer hora do dia. Nesta manhã, a capital baiana registra 24ºC, com umidade em 94% e ventos com intensidade de 15km/h. A temperatura máxima prevista é de 30ºC, que deve permanecer no sábado, 20. Já no domingo, 21, a temperatura deve variar entre 24ºC e 29ºC.

A mudança no tempo durante a semana se deve a uma frente fria que está no litoral da Bahia e ajuda a espalhar o ar úmido na região Nordeste. Até as 17h desta quinta-feira, choveu em Salvador 58mm, marca que alcançou quase 20% da média normal para todo o mês, de acordo com o Intituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em casos de emergência, a Codesal pode ser solicitada pelo telefone gratuito 199. Além disto, são oferecidas lonas plásticas aos moradores de áreas de risco. As vítimas da chuva podem solicitar os cadastros para o auxílio emergencial e para o programa "Minha Casa, Minha Vida".

Em caso de linha ocupada, o solicitante pode entrar em contato também pelo número 156 ou ir pessoalmente à sede do órgão, na Avenida Bonocô.

