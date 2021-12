Em surto, mulher faz ameaças com faca na estação do Metrô

Usuários do serviço de metrô de Salvador passaram por um grande susto na tarde desta segunda-feira, 29, na estação do Retiro, na linha 1 do sistema.

Uma mulher, sob posse de uma faca, fez ameaças a passageiros e tentou se cortar, enquanto tentava ser contida por equipes da Polícia Militar, que foram encaminhadas até o local. Além do órgão, também foram encaminhadas até o local equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Por meio de nota, a CCR Metrô, concessionária responsável pela administração do equipamento, lamentou o fato. "A CCR Metrô Bahia lamenta o ocorrido na tarde desta segunda-feira, na área de acesso da Estação Retiro de Metrô, e se solidariza com a cliente. A ocorrência foi conduzida em conjunto com a Polícia Militar e o SAMU foi acionado para prestar atendimento à cliente. A operação na Linha 1 não foi afetada e segue normalmente nesta segunda-feira".

Equipes da 9ª Companhia Independen de Polícia Militar (CIPM) foram acionadas para atender ocorrência na estação de metrô do Retiro onde uma mulher estava ameaçando tentar contra a própria vida, por volta das 16h30. Quando chegou ao local, a guarnição verificou que agentes da empresa do metrô já haviam iniciado o atendimento da situação e acionou o Samu.A equipe policial retornou para as rondas rotineiras.

Onde procurar ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) atende todos os dias da semana, 24 horas por dia, pelo telefone 188, por e-mail ou chat com total sigilo e de forma gratuita.

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades especializadas em saúde mental para tratamento e reinserção social de pessoas com transtorno mental grave e persistente.

As unidades oferecem atendimento interdisciplinar, composto por uma equipe multiprofissional que reúne médicos, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, entre outros especialistas.

