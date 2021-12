Em Salvador, trabalhadores realizam ato contra fechamento da Petobras na Bahia

Um ato contra a saída da Petrobras da Bahia e em defesa do fundo de pensão dos petroleiros será realizado pela categoria na manhã desta segunda-feira, 16. O manifesto acontece a partir das 10h, em frente ao edifício Torre Pituba.

A ação ocorre após ser divulgada a notícia da desocupação do edifício no qual funciona a sede administrativa da Petrobras. Tal medida deve resultar na transferência de trabalhadores diretos da estatal e na rescisão de contrato dos terceirizados.

Na última sexta-feira, 13, a Petrobrás abriu um novo Plano de Demissão Voluntária (PDV) específico para os trabalhadores lotados nas unidades que estão à venda ou serão fechadas. O plano envolve o PDV (com incentivo), o Plano de Demissão Acordada (PDA), com base nas regras da reforma trabalhista e a transferência.

Ainda nesta segunda, uma nova assembleia com trabalhadores do Torre Pituba deve acontecer às 16h30, no Hotel Fiesta.

