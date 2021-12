Em Salvador para o Carnaval, cacique Raoni defende causa indígenas

O Cacique Raoni, conhecido pela luta em defesa da preservação da Amazônia e já indicado ao Prêmio Nobel da Paz, está em Salvador para participar do Carnaval na capital baiana. Nesta quarta-feira, 19, ele participou da prévia da 1ª Mostra de Interação do Artesanato Indígena: Bahia & Xingu. A exposição será montada após o Carnaval sob gestão da Coordenação de Fomento ao Artesanato da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

O líder indígena foi recepcionado pelo secretário da Setre, Davidson Magalhães, o secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), Carlos Martins, pelo cantor e compositor Edu Casanova, além de representantes de outros setores da sociedade civil.

Para o secretário da SJDHDS, Carlos Martins, a visita do Cacique Raoni é motivo de satisfação. “A presença do cacique Raoni reforça a disposição de apoiar a causa indígena, e questões que envolvem a demarcação de terras, a proteção aos povos indígenas, bem como a sua cultura e liberdade. A Bahia é a terra da alegria, mas também é a terra da liberdade, do respeito e da resistência.”disse.

A mostra tem por finalidade a promoção, valorização e interação dos artesãos de etnias existentes na Bahia com outros povos indígenas. Entre estes estão os índios kiriris, Pataxós Hãhãhães e Tupinambás.

Raoni participará do Carnaval ao lado de Edu Casanova no domingo, 22, e na segunda-feira, 23, no Circuito Osmar (Campo Grande). O músico ressaltou a importância da presença de Raoni. “Eu costumo dizer que Raoni é a natureza viva e ele representa isso tudo. O Carnaval também é espaço onde podemos pensar e entender um pouco sobre a existência humana nessa terra. Essa também é uma homenagem aos blocos afros e indígenas que sempre fizeram parte do nosso Carnaval”, afirmou.

Raoni participará do carnaval ao lado do músico Edu Casanova

adblock ativo