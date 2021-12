Em Salvador, ministro fala de combate ao crime organizado com integração

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou em Salvador que é necessário reprimir a criminalidade com uma ação integrada. "Não podemos combater o crime organizado sem essa integração. Vamos avançar com o Consesp (Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública)", afirmou.

Jungmann participou nesta quinta-feira, 16, da abertura da 70ª Reunião Ordinária do Consesp, no Centro de Operações e Inteligência, no Centro Administrativo da Bahia, na avenida Paralela.

No evento, que seguirá até sexta, 17, os gestores discutiram o financiamento das polícias por meio do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e o combate ao crime organizado.

Presidente do Consesp, o secretário da Segurança Pública da Bahia, Maurício Teles Barbosa, destacou os avanços conquistados pelo colegiado: "Lutamos por uma verba própria para os estados e estamos próximos desta conquista. Como sempre digo a segurança é um dever de todos".

