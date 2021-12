"Em questão de segundos tudo foi perdido", lamenta proprietária de casa na Gamboa

Uma residência desabou na madrugada desta segunda-feira, 8, na Gamboa. A proprietária da casa, Gleide dos Santos dos Passos, de 39 anos, não estava no local no momento do desabamento. Não há registro de feridos.

A Defesa Civil de Salvador informou que não tinha notificado a casa como risco de desabamento, por não ter registro de ocorrência até então. O órgão faz a verificação mediante o registro de solicitação de vistoria. Gleide, estava em Narandiba quando foi informada pela irmã sobre o desabamento. A vendedora autônoma conta que há três meses localizou um vazamento em frente a sua residência e percebeu que isso poderia prejudicá-la, visto que a casa ficava molhada sempre.

Gleide informou que ao longo desses três meses buscou ajuda através da Embasa para verificar a situação do vazamento. Durante este período, a empresa teria ido ao local e fechado o buraco, o que não solucionou por completo.

"Essa casa era meu sonho sendo realizado, foram mais de oito anos construindo aos poucos e por conta de um vazamento, que venho tentando buscar ajuda, aconteceu isso", lamenta.

Casa estava sendo construída aos poucos durante oito anos

A proprietária perdeu todos os móveis e no momento está sendo amparada por amigos e familiares que moram na Gamboa. "Foi uma luta investida em um sonho e em questão de segundos tudo foi perdido".

Próximo à casa de Gleide há uma ligação entre a Gamboa de Baixo e a Gamboa de Cima, que deixou de existir, devido o desabamento. Os moradores da Gamboa de Baixo agora precisam passar pela casa de Ana Cristina, representante comunitária e irmã de Gleide, que permitiu o acesso.

Em nota, a Embasa informou que as redes de água e esgoto do local foram afetadas por movimentação de terreno encharcado pelas fortes chuvas que atingiram a cidade neste domingo, 7. Duas ocorrências foram registradas pela empresa durante os últimos três meses para solucionar os vazamentos de pequeno porte em hidrômetros. A Embasa informou que os serviços foram concluídos na mesma data de solicitação. A rede de água foi fechada.

