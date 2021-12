Em protesto, rodoviários atravessam ônibus na saída da Estação Mussurunga

Os rodoviários de Salvador protestaram na manhã desta segunda-feira, 1º, na Estação Mussurunga. Os trabalhadores atravessaram um ônibus na saída do terminal, impedindo a circulação dos outros veículos.

Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, a categoria reivindica que a Transalvador instale, de forma imediata, redutores de velocidade no local, uma vez que, após a reforma da estação, a pista marginal foi estreitada, oferecendo risco de acidentes.

"No mês passado, nós fizemos um vídeo avisando ao superintendente (da Transalvador) Fabrizzio Muller que poderia haver um acidente ali. Ontem (domingo), aconteceu um acidente. Um carro estava na via, não conseguiu frear quando o ônibus saiu da estação e entrou debaixo do ônibus", ressalta.

De acordo com o sindicalista, o ideal seria o alargamento da via, que possibilitaria o tráfego de outros veículos durante a saída dos coletivos do terminal.

A Polícia Militar esteve no local e solicitou a retirada do veículo. Com a recusa inicial, houve princípio de tumulto. O ônibus foi retirado por volta das 8h30.

Ao Portal A TARDE, a Transalvador informou que "uma equipe técnica da autarquia avalia a solicitação".

Rodoviários e policiais militares se envolveram em um princípio de tumulto

Policiais militares tentam negociar com os rodoviários

Por conta do protesto, passageiros têm que andar até a estação do metrô

adblock ativo