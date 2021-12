Um grupo de motoristas de transporte por aplicativo protesta na manhã desta segunda, 16, em frente ao Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. O ato é contra a chacina ocorrida na sexta-feira, 13, quando quatro motoristas foram torturados e assassinados no bairro Jardim Santo Inácio.

Deitados na grama e segurando cartazes, na balança do CAB, onde se concentraram, os manifestantes lembraram a forma cruel como as vítimas morreram: amarradas, amordaçadas e enroladas em sacos de nylon.

Segundo o presidente do Simactter-Ba, Átila Santana, os motoristas esperam ser recebidos pelo secretário de Segurança Pública (SSP). "A gente vai para a SSP e esperamos ser recebidos pelo secretário. Que as medidas preventivas sejam apresentadas. É claro que os comparsas estão aparecendo e sendo mortos. A gente quer mais, queremos medidas de segurança e de ações de prevenção", afirmou Átila.

Indignado com a situação enfrentada diariamente pelos motoristas de aplicativo, o sindicalista também cobra ações mais rígidas das empresas. "Cinco corridas às 5h da manhã para um lugar daquele, como é que ninguém da empresa viu aquilo? Como ninguém monitorou aquilo, em um lugar daquele, perigoso e que não há costume de um número de corridas naquele horário. Claro que estava acontecendo alguma coisa", apontou.

Os manifestantes realizaram um buzinaço durante o protesto. Assista:

Da Redação, com informações de Nicolas Melo Em protesto no CAB, motoristas de app lembram tortura sofrida por colegas assassinados

De acordo com o sindicato, os motoristas que não aderirem ao protesto nas ruas foram orientados a manter os aplicativos desligados. Após a ação no CAB, o grupo seguirá pela avenida Paralela, sentido Rodoviária, com destino à avenida Tancredo Neves.

Em protesto no CAB, motoristas de app lembram tortura sofrida por colegas assassinados | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo