Em nova manifestação, MPL cobra propostas de ACM Neto

O Movimento Passe Livre Salvador (MPL-SSA) realiza na manhã desta quinta-feira, 1º, mais uma manifestação a favor da redução da tarifa de ônibus na capital baiana e das negociações com o prefeito ACM Neto, que ainda não foram realizadas.

Após a concentração na Câmara Municipal, marcada para 10h, os manifestantes seguem com atos na Prefeitura, no Sindicato das Empresas de Transportes (Setps), em Brotas, e na Estação da Lapa.

Os integrantes do movimento, que ocupam a Câmara Municipal há 11 dias, divulgaram nesta quarta, 31, um vídeo no qual cobram do prefeito o cumprimento das propostas anunciadas por ele durante uma entrevista coletiva no dia 27 de junho.

Entre as reivindicações, estão a redução da tarifa que, de acordo com Neto, seria feita automaticamente após o Governo Federal oferecer isenção para as empresas. "Para que qualquer retirada no preço da passagem possa ser concedida, ela tem que vir fruto de isenções que o governo federal possa conceder. Qualquer nova isenção que o governo federal venha conceder, automaticamente a gente repassa isso para descontar na tarifa", afirmou o prefeito durante a coletiva.

O movimento enfatiza, no entanto, que a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman, já anunciou a isenção do PIS/Cofins para o transporte público.

"No dia 31 de maio, o governo encaminhou para o Congresso Nacional a medida provisória 617, que prevê a desoneração total do PIS/Cofins sobre os serviços de transporte coletivo rodoviário, ferroviário e metroviário. As duas desonerações dão cerca de 7,23% de redução no custo, que é 20 centavos para a tarifa", explicou Gleisi Hoffman.

Por meio da Assessoria Geral de Comunicação (Agecom), a prefeitura informou que a isenção do governo federal ainda não é suficiente para a redução da tarifa em Salvador. Ela ressalta que isto foi possível em outras cidades brasileiras que registraram um aumento no preço da passagem, mas a capital baiana permanece há dois anos sem reajuste.

Ainda segundo a prefeitura, as propostas estão sendo cumpridas, como a implantação do Bilhete Único e do Domingo é Meia, além da organização do Conselho Municipal de Transportes. A única reivindicação que não pode ser atendida é o passe livre para estudantes, somente se houver uma maior contribuição dos governos estadual e federal.

A prefeitura ressalta ainda que ACM Neto estará disponível para se reunir com representantes do MPL no dia 9 de agosto. "O movimento que ocupou a Câmara é afiliado a partidos políticos, por isso o prefeito não vai dialogar com eles. O movimento que está na rua é diferente deste, pois o pessoal da Câmara já foi até candidato a vereador", revela a prefeitura.

