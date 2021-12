Em nota, Acbeu diz que repudia ato de violência em galeria

A Associação Cultural Brasil Estados Unidos (Acbeu) enviou nota de esclarecimento à imprensa na tarde deste domingo, 3, sobre o caso da atriz Roberta Nascimento, que registrou queixa na polícia após ter sido agredida no rosto por um segurança da Galeria de Arte da instituição, no Corredor da Vitória, na noite de sexta-feira, 1º.

De acordo com a nota, emitida pela assessoria de imprensa da entidade, a Acbeu diz que "lamenta profundamente o incidente ocorrido nas dependências da galeria de arte e repudia veementemente a resolução violenta de conflitos e qualquer tipo de discriminação contra a livre orientação sexual de cada um, entendendo tratar-se de um direito individual que merece o mais absoluto respeito", enfatiza.

Ainda segundo a nota, a instituição de ensino de idiomas explica que "já iniciou a apuração detalhada do incidente, e está entrando em contato com as vítimas, assegurando que não poupará esforços para minimizar o sofrimento e a reparação dos prejuízos causados", finaliza o texto.

Entenda o caso - Segundo informações da 14ª delegacia (DT/Barra), a vítima relata que havia participado de um evento na galeria de arte da instituição e, com o fim do evento, precisava usar o banheiro do local. O segurança da Acbeu, que estava encarregado de encaminhar as pessoas para fora do prédio, negou o acesso da atriz e da companheira dela, Talita Andrade, ao banheiro, o que teria ocasionado o conflito.

Roberta Nascimento relatou a polícia que o funcionário agiu com agressividade. Já Talita contou, em depoimento, que afirmou para o segurança que iria usar o banheiro de qualquer maneira.

Após Talita enfrentar a negativa do segurança em deixá-las usar o banheiro da galeria, Roberta teria sido agredida com socos pelo funcionário em diversas partes do rosto, a ponto de quebrar os óculos e ter sangramento intenso. Ela foi socorrida por pessoas que estavam no local até um pronto-socorro da região.

A 14ª delegacia continua investigando a violência e não descarta a hipótese de lesbofobia.

