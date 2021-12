Em mobilização, trabalhadores bloqueiam rodovias baianas

Integrantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e de outras centrais sindicais realizaram na manhã desta quinta-feira, 11, desde as 5h, uma série de manifestações que integram a mobilização do Dia Nacional de Luta em Salvador.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os manifestantes fecharam a pista nos dois sentidos da BA-093 - na altura da entrada do município de Simões Filho -, no km 11 da BA-099 (Estrada do Coco), e da BA-535 (Via Parafuso), na altura da fábrica de pneus Bridgestone. Os protestos chegam ainda à Estrada Cia-Aeroporto, BR-116 e BR-101, próximo ao município de Eunápolis.

Já a BR-324, rodovia mais movimentada do estado, foi bloqueada em dois pontos, nas entradas de Simões Filho e de Feira de Santana, segundo maior município do Estado.

"Junto com todas as centrais, estamos fazendo uma mobilização nacional, apontando as reivindicações dos trabalhadores, principalmente a redução da jornada e a reforma agrária. São pontos que nós colocamos em pauta constantemente. Nosso objetivo é envolver a sociedade e cobrar a pauta dos governantes", afirmou Carlos Itaparica, presidente do Sindicato dos Químicos/Petroleiros da Bahia.

Os manifestantes estão liberando a passagem dos carros, entregando aos motoristas a pauta de reivindicações. Por conta da mobilização, há registro de extensos engarrafamentos nestas regiões. Muitas pessoas também não conseguiram chegar ao trabalho, como o soldador Fernando Freitas, que trabalha no Porto de Aratu, e desistiu de ir para o trabalho por conta da manifestação no CIA-Aeroporto.

