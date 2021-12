Em menos de uma hora, três homens morrem baleados no subúrbio ferroviário

Três homens morreram baleados em um intervalo de menos de uma hora, nesta quinta-feira, 29, nos bairros do Alto do Cabrito e Lobato, localizados no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

O primeiro caso aconteceu por volta das 11h30, na rua Carvalha, nas proximidades do final de linha do Alto do Cabrito. Segundo a Polícia Militar (PM-BA), uma pessoa ficou ferida dentro de um carro após um troca de tiros. Ela foi encaminhada para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

Por volta das 12h, outros dois corpos foram encontrados na avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Suburbana, atrás de um estabelecimento comercial no bairro do Lobato. O Serviço de Investigação em Local de Crime (SILC) foi acionado para auxiliar na remoção dos corpos e realizar a perícia no local.

Não há informações sobre motivo e autoria dos homicídios.

