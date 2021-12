Em marcha, integrantes do MST param em Lauro de Freitas

Cerca de três mil integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) saíram em marcha na manhã desta quarta-feira, 7, da Estrada das Cascalheiras, em Camaçari, com destino ao Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Com o objetivo de reivindicar a retomada da reforma agrária, a caminhada começou por volta de 7h, na altura do pedágio da BA-099 (Estrada do Coco), e fez uma parada no Ginásio Municipal de Esportes de Lauro de Freitas. Segundo os integrantes do MST, a reforma está paralisada há três anos, durante a gestão da presidente Dilma Rousseff. A marcha faz parte da Jornada Nacional pela Reforma Agrária, com ocupações de terra em vários estados.

"Além disso, exigimos celeridade na apuração do assassinato de Fábio Santos (dirigente do MST morto em 2 de abril de 2013, na cidade de Iguaí). Chega de impunidade", explicou Ivanildo Costa, dirigente regional do MST, em entrevista ao A TARDE.

O movimento ocupou duas faixas da via, por isto o trânsito segue lento na região, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

