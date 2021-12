Em lançamento, ‘Castelo Rá-Tim-Bum' se apresenta em Salvador

Com o natal se aproximando, o Salvador Shopping começou a decoração inspirada na história clássica do ‘Castelo Rá-Tim-Bum', levando o universo da série diretamente para uma programação especial baseada no infantil. Por conta disso, na tarde desta terça-feira, 6, a equipe esteve no Jornal A Tarde para apresentar seu trabalho, fazendo uma breve performance.

O espetáculo conta com a participação especial do ator Cassio Scapin, protagonista da série premiada que já deu origem a livros, peças teatrais, filme e exposição. Quem tiver interesse em assistir o espetáculo, poderá ir nesta quinta-feira, 8, na Praça Central do Salvador Shopping (Piso L1), às 19h.

