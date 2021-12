Em greve, vigilantes se reúnem com patronato na sede do MPT

Os vigilantes estão reunidos desde a manhã desta terça-feira, 6, para mais uma rodada de negociação com o patronato, na sede do Ministério Público do Trabalho, no Corredor da Vitória, em Salvador. Eles pedem o reajuste de 7%, mas os empresários só oferecem 1%.

A reunião iniciou por volta das 9h. A categoria está com as atividades paradas em todo o estado da Bahia desde o dia 24 de maio. Por conta disso, muitas instituições estão com o funcionamento prejudicado, como é o caso do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), na avenida Contorno, das agências do INSS e das agências bancárias, que têm apenas o acesso aos terminais eletrônicos.

No último dia 1º, a categoria se reuniu para negociação que teve a primeira intervenção do MTP, mas o patronal não esteve presente. Outros encontros já foram intermediados também pela Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT/BA), sem sucesso. Ao todo, os trabalhadores já tiveram nove rodadas de negociação com os patrões, mas todas sem acordo.

