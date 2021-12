Em greve, vigilantes fazem passeata até a Superintendência de Trabalho

Os vigilantes, que estão em greve há uma semana, fizeram uma passeata entre as avenidas ACM e Tancredo Neves no final da manhã desta terça-feira, 30. A categoria seguiu para a frente da Superintendência Regional de Trabalho e Emprego (SRTE), atrás do Shopping Sumaré, onde terão uma mesa de negociação com os empresários às 14 horas.

"A gente está sem nada até agora, então esperamos que consigamos um acordo", disse Djalma Queiroz, secretário do Sindicato dos Vigilantes da Bahia (Sindivigilantes). Os trabalhadores pedem 7% de reajuste, tíquete-refeição de R$ 20, cotas para as mulheres de 30% por posto de trabalho e piso salarial de R$ 1.500.

O patronato, representado pelo Sindicato das Empresas de Segurança Privada da Bahia (Sindesp), oferece 1% de aumento, o que não foi aceito pela categoria.

Vigilantes pedem 7% de reajuste e outros benefícios (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

Trânsito

Os manifestantes ocuparam a pista da direita durante a manifestação, sem bloquear o fluxo de veículos. Mesmo assim, o protesto causou lentidão.

No início da manhã, a categoria se reuniu em frente ao Shopping da Bahia. No local, eles fizeram um protesto pacífico dentro do estebelecimento comercial. Antes, ocuparam o passeio e não afetaram o trânsito na região.

Serviços afetados

O sindicato dos vigilantes estima que 65% dos trabalhadores aderiram ao movimento. A greve afeta alguns serviços na Bahia, como atendimentos em agências bancárias, no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e em museus do estado.

