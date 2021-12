Em greve, vigilantes fazem ato em frente ao MPT

Após uma passeata que saiu da Baixa dos Sapateiros até o Corredor da Vitória, no Centro da cidade, vigilantes fazem ato em frente ao Ministério Público do Trabalho (MPT) nesta quinta-feira, 1º, onde terão uma mesa de negociação nesta tarde.

Cerca de 200 trabalhadores participaram da passeata, que afetou o trânsito no sentido Campo Grande, apesar deles terem ocupado apenas uma via.

Negociação

Essa será a primeira negociação com intermediação do MPT. Os trabalhadores já tiveram nove rodadas de negociação com o patronato, mas não houve acordo. Antes, os encontros também já foram intermediados pela Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT/BA). Os patrões oferecem 1% de reajuste e os trabalhadores pedem 7%.

A categoria está há nove dias em greve. Segundo o presidente do Sindicato dos Vigilantes, José Boaventura, 65% dos 32 mil vigilantes de todo estado estão com as atividades paralisadas.

A greve afeta alguns serviços na Bahia, como atendimento bancários, nas agências do INSS e funcionamento de museus.

