Em greve, trabalhadores da rede hoteleira fazem manifestação

Os trabalhadores de hotéis, bares, restaurantes e similares fazem uma manifestação na manhã desta sexta-feira, 22, em frente ao Hotel Sol Barra, em Salvador. O ato acontece desde o dia 6 de julho.

De acordo com o Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares e Similares (Sindhotéis), o protesto começou por volta das 6h30, no bairro Barra.

Houve uma reunião na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE/BA) na quarta-feira, 20, às 14h, com as diretorias do sindicato patronal e do Sindhotéis para negociar a Convenção Coletiva de Trabalho de Salvador (CCT 2016).

Após sete meses de negociação, com data base em janeiro, o sindicato patronal fez a proposta do reajuste de 3% para quem recebe acima do piso.

Ainda segundo o Sindhotéis, os trabalhadores decidiram que não aceitam reajuste abaixo da inflação. Por este motivo, a greve foi decretada.

A proposta exigida pela categoria é de 11,28% de reajuste para quem recebe acima do piso. Uma nova negociação ficou agendada para o dia 3 de agosto, às 14h, na SRTE/BA.

O Sindhotéis informou que os trabalhadores já paralisaram em frente ao Hotel Othon e Sol Victória Marina e as manifestações devem seguir em vários hotéis e estabelecimentos com trabalhadores representados pelo sindicato.

A greve continuará até que uma proposta aceitável seja apresentada pelo sindicato patronal.

