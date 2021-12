Em greve, servidores da Conder realizam ato em frente à sede

Servidores da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) estão concentrados desde a 7h30 desta quarta-feira, 22, em frente à sede do órgão, que fica na rua Edgar Santos, no bairro de Narandiba. A categoria entrou em greve nesta terça-feira, 21.

De acordo com o presidente da Associação dos Servidores da Conder (Ascon), José Augusto, o motivo da paralisação é pelo não fechamento de um acordo coletivo com os trabalhadores, que não têm plano de carreira, cargos e salários.

Em nota, a Conder informa que está aberta para o diálogo, e que todos esforços estão sendo feitos para atender às reivindicações mas, alega que a crise econômica nacional refletiu nas finanças do estado. O órgão ofereceu ao trabalhadores um reajuste de 8,17%, dividido em duas parcelas.

"Eles alegam falta de verbas para o plano de carreira, mas esse dinheiro está sendo gasto para amigos e parentes deles que trabalham na Conder", disse o presidente da Ascon

José Augusto, que informa que todas as obras de encosta serão liberadas e a população não será prejudicada com a paralisação.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o ato não prejudica o trânsito na região.

