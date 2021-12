Em greve há uma semana, bancários fazem caminhada no Centro

O trânsito está congestionado para os motoristas que trafegam na Piedade, sentido Avenida Joana Angélica, no final da tarde desta quarta-feira, 25, devido a uma passeata dos bancários, em greve desde a última quinta-feira,19. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), cerca de 300 trabalhadores estão nas ruas.

Aos sete dias de greve na Bahia, 791 agências permanecem fechadas segundo nota do Sindicato dos Bancários da Bahia (SBBA). Do número levantado, 269 unidades são de Salvador.



Segundo o diretor do SBBA, Adelmo Andrade, os bancários têm se reunido para discutir estratégias de luta e levantar resultados da greve na Bahia, mas a Federação Nacional dos Bancários (Fenaban) não se pronunciou até o momento. "Durante a greve não houve uma sinalização da Fenaban para que haja negociação", diz.

Os bancários reivindicam reajuste salarial de 11,93%, piso de R$ 2.860,21, participação nos lucros e resultados (PLR) de três salários mais R$ 5.553,15; fim das metas abusivas e do assédio moral, mais segurança e melhores condições de trabalho. Além de repúdio ao Projeto de Lei 4330, que visa a contratação de trabalhadores terceirizados.

O 18º Batalhão da Polícia Militar do Centro Histórico (BPM/Centro Histórico) acompanha o grupo, a fim de garantir a segurança da mobilização.

A equipe de reportagem de A Tarde tentou contato com a Fenaban, mas não obteve êxito até o fechamento da matéria.

