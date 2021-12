Em greve, funcionários dos Correios realizam ato no Campo Grande

Os funcionários dos Correios, classe que está em estado de greve desde o dia 19, realizam um ato no bairro do Campo Grande, Centro Histórico de Salvador, no final da tarde desta quinta-feira, 28, para arrecadar alimentos para creches e vilas da cidade. Cerca de 200 pessoas se reuniram por volta das 15h e aproveitam a oportunidade para distribuir folhetos informativos sobre os motivos que levaram à greve.

A assessoria Sindicato dos Correios na Bahia, Sincotelba, informou que os funcionários da empresa vão sair em um ônibus em direção à Brasília, no domingo, 1º, junto com os sindicalistas de outros estados que aderiram ao movimento, para realizar uma grande manifestação em frente à sede dos Correios na capital. A ideia é que ninguém trabalhe no edifício.

Os funcionários dos Correios reivindicam 8% de reposição salarial, além de lutar contra a ameaça de demissão motivada, privatização, fechamento de agências, falta de segurança, falta de funcionários, alterações no plano de saúde, suspensão de férias e horas-extras, reformas trabalhista e previdenciária.

O estado de greve foi decretado após o sindicato rejeitar a proposta do Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Emmanuel Pereira, para a paralisação da campanha salarial até 31 de dezembro de 2017.

