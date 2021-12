Em frente às câmeras, dupla arromba apartamento de luxo na Graça

Dois jovens foram flagrados pelas câmeras de segurança de um condomínio de luxo, no bairro da Graça,em Salvador, no momento em que arrombavam um dos apartamentos do prédio. O caso aconteceu na Avenida Princesa Isabel, no último sábado, 19.

Nas imagens é possível ver um dos criminosos arrombando a porta sendo auxilidado pelo outro, que vigiava o movimento. Um dos jovens tentou cobrir a câmera do corredor com o boné. O suspeito consegue derrubar a porta e invadir o imóvel.

O porteiro do condomínio foi demitido, já que, segundo o síndico do local, teria "falhado" no serviço que prestava.

