Em estado de greve, operários da construção realizam ato nesta sexta

Os operários da construção realizam na manhã desta sexta-feira, 27, a partir das 7h, uma paralisação de alerta na sede do Grupo Fator, localizada no Loteamento Aquarius, no bairro da Pituba, em Salvador. A categoria decretou estado de greve em assembleia na noite desta quarta, 25, após não conseguir um acordo com a entidade patronal.

Esta será a terceira mobilização organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira no Estado da Bahia (Sintracom-BA), que inclui visitas dos trabalhadores e representantes sindicais aos canteiros de obras. A primeira ocorreu na terça, 24, na DEC Engenharia, e a segunda nesta quinta, 26, no Hospital Couto Maia.

De acordo com o Sintracom, não houve avanço nas negociações com o Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon), que são mediadas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT-BA).

"A data-base da categoria é 1º de janeiro e, na última reunião (dia 24), na sede do MPT (Corredor da Vitória), os empresários não sinalizaram com nenhuma possibilidade de atendimento à pauta de reivindicações dos trabalhadores, entregue ao patronal em dezembro do ano passado. Ao contrário, ameaçam com a retirada de direitos já convencionados na Convenção Coletiva do Trabalho, que tem validade até dezembro de 2018 e determina a discussão apenas de itens econômicos", afirma a entidade que representa os trabalhadores.

A categoria reivindica reajuste salarial com 100% do INPC e 5% de ganho real; cesta básica de R$ 195; vale refeição de R$ 18; café da manhã com três pães de 50g, queijo, manteiga e salame, café com leite ou suco de frutas naturais; e fornecimento de jantar para os casos em que a hora extra for superior a duas horas.

adblock ativo