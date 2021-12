Em direção ao CAB, marcha do MST chega a Lauro de Freitas

Nem a forte chuva na manhã desta sexta-feira, 12, atrapalhou a chegada da 32ª Marcha Estadual do Movimento dos Sem Terra (MST), a Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A caminhada teve inicio na quinta, 11, em Camaçari, e segue em direção ao Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

São cerca de 2,5 mil trabalhadores rurais em marcha. Este ano, a caminhada foi intitulada Marcha Estadual Lula Livre e tem três pontos como pautas centrais, conforme explicou Lucinéia Durans, coordenadora nacional do MST.

“Estamos em marcha pela liberdade do ex-presidente Lula; contra o desmonte do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária); pela reforma agrária; e contra a proposta de reforma da previdência do presidente Jair Bolsonaro, que vai acabar com a aposentadoria dos trabalhadores”, afirmou a trabalhadora rural.

Pauta estadual

Neste sábado, 13, os manifestantes deixam o Centro Pan-Americano de Judô, onde ficaram acampados em Lauro de Freitas, e seguem em marcha até o Parque de Exposição de Salvador. Na segunda, 15, caminharão até o CAB para entregar uma pauta reivindicatória ao governo estadual.

“Um dos pontos principais da pauta está relacionada à saúde. Há uma precarização do atendimento no campo. Tem que melhorar”, disse Lucinéia Durans.

A coordenadora do MST informou que constam também na pauta reivindicatória melhorias na educação e na política econômica agrária.

O MST informou que, atualmente, são aproximadamente 14 mil famílias vivendo em assentamentos rurais na Bahia. Outras 25 mil famílias estão em acampamentos, ainda em luta pelo direito à terra.

