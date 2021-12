Em dia de vacinação, moradora faz música para alertar sobre ataques de morcegos

"Ah!ah!ah! O morcego está no ar!". Essa é a música criada por Luzia Tudela, 51 anos, nesta manhã de terça-feira, 16, para conscientizar os moradores do bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, contra os ataques de morcegos que a região tem sofrido.

>>Morcegos atacam moradores no Santo Antônio Além do Carmo

Luzia, que é autônoma, reside na rua dos Ossos, no Santo Antônio, e de uma forma bem descontraída mas, preocupada, ela alerta sobre a importância de tomar precauções para evitar os ataques desses animais.

No dia 12 de maio moradores do bairro relataram que estavam sendo mordidos por morcegos. Mais de 20 pessoas teriam sido atacadas pelos animais. Segundo a Secretária de Saúde do Estado (Sesab), cerca de 17 moradores deram entrada no Hospital Couto Maia para tomar a vacina contra a raiva e imunoglobulina (anticorpos).

Na manhã desta terça, equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) percorreram os bairros de Santo Antônio, Barbalho e Saúde, com uma ação preventiva para reforçar a vacinação em cães e gatos e também para verificar se existem novas vítimas de ataques de morcegos.

Casos

A Secretária Municipal de Saúde (SMS) confirmou 31 casos registrados no Couto Maia, sendo: 17 vítimas de mordidas de morcegos hematófagos (que se alimentam de sangue) e 14 com indícios de morcegos não hematófagos.

