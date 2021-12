Em depoimento, subsecretário volta a negar acusações de assédio sexual

O subsecretário municipal da Reparação (Semur), Valcy Evangelista da Silva, de 47 anos, esteve na 7ª Delegacia Territorial (Rio Vermelho), na tarde desta quarta-feira, 19, para prestar esclarecimentos acerca da acusação de assédio sexual feita por uma funcionária do Partido Verde (PV) contra ele.

Valcy, que também é secretário de finanças do PV estadual e chefe da jovem de 21 anos, negou as acusações e disse ao delegado Artur Ferreira, durante depoimento, que a denúncia pode ter motivação política.

Ele não citou nomes, mas prometeu entregar documentos que ajudem nas investigações e comprovem sua inocência. Valcy deixou com o delegado cópias de conversas com a vítima via aplicativo WhatsApp e que, segundo ele, comprovam uma relação de amizade entre os dois.

Em conversa com a reportagem, a estudante de psicologia afirmou que, desde 2013, vinha sendo assediada sexualmente por Valcy.

“Quando o conheci, ele deixou claro o interesse por mim. Também deixei claro para ele que não queria. Primeiro foram os elogios, depois passou a me tocar, passar a mão nas minhas partes íntimas, cheirar meu pescoço, dar tapas na minha bunda”, relatou a moça.

Direção

Ela revelou que não procurou a polícia antes por medo e por acreditar que o presidente estadual do PV, Ivanilson Gomes, tomasse alguma providência.

“Falei com Ivanilson e contei o que estava acontecendo. Ele não fez nada e me mandou conversar com Valcy. O que me encorajou foi o descaso. Esperei que o partido tomasse, pelo menos, uma medida interna”, completou.

Conforme o delegado Artur Ferreira, é prematuro falar sobre o caso, pois ainda se está ouvindo testemunhas e coletando documentos. Até a tarde desta quarta, apenas cinco testemunhas de acusação foram ouvidas na delegacia.

Quatro funcionários do PV e uma ex-funcionária do partido foram depor a favor da jovem. Nesta quinta, 20, o delegado deve ouvir três testemunhas de Valcy. A reportagem não conseguiu falar com a direção do PV. Por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa, a Semur informou que vai aguardar o fim das investigações.

