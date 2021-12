Em clima de protesto, desfile de 7 de setembro reúne famílias no Campo Grande

Com início por volta das 9 horas e em clima de protesto, com poucas pessoas vestindo verde e amarelo, o desfile cívico-militar do 7 de setembro, reúne famílias no centro de Salvador. O desfile, que teve saída do largo do Campo Grande e vai até a Praça Castro Alves, contou com a presença do vice-governador João Leão, representando o governo, já que Rui Costa está em viagem a China, e o prefeito ACM Neto, que fizeram o tradicional hasteamento das bandeiras na abertura do desfile que celebra os 195 anos da independência do Brasil.

Apesar de não estar presente, o governador usou seu perfil no Twitter para pedir transformação para o país:

Q a coragem, tão enraizada e viva no povo brasileiro, nos faça seguir em frente, nos una e nos desperte p novas transformações! #7deSetembro pic.twitter.com/OWWfVrnYKy — Rui Costa (@costa_rui) 7 de septiembre de 2017

Para o prefeito ACM Neto a data reafirma a força do país. "Ao lembrar da Independência do Brasil, a gente não pode deixar de refletir do momento em que o país vive. Este 7 de setembro, ele tem um caráter mais especial que os outros, porque ele serve pra reafirmar a força do nosso país. Este 7 de setembro, é o dia de reafirmarmos a força do Brasil, dos brasileiros e homenagear todos aqueles que vem lutando ao longo dos anos, para que esse país continue forte, com uma democracia sólida, com instituições que são respeitadas e, efetivamente, hoje é o dia da gente celebrar o cidadão e a cidadania", disse.

Ordem do desfile

Para quem vai acompanhar a celebração no centro da capital, desfilam, nesta ordem: Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, Polícia Militar da Bahia, Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Municipal de Salvador e Salvamar. Ao todo são 130 veículos que integram o desfile, além de integrantes de organizações que participam a pé, como Maçonaria, Rotary, Lions, LBV, Igreja Batista e escolas.

Momento do hasteamento das bandeiras (Foto: Lara Pinheiro | Ag. A TARDE)

Em clima de protesto, desfile de 7 de setembro reúne famílias no Campo Grande | Foto: Divulgação/ATarde

