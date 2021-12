Em clima de guerra, bairro de Valéria tem quatro mortes em menos de 12 horas

A polícia registrou quatro homicídios no bairro de Valéria, em Salvador, nesta quarta-feira, 3. A região periférica da capital baiana vem sendo palco nos últimos meses de episódios diários de confrontos entre traficantes de facções rivais.

Todos as vítimas desta quarta são do sexo masculino. Segundo o Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar, equipes da 31ª CIPM foram acionadas para as ocorrências, constataram as mortes, isolaram os locais e acionaram o Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc). As circunstâncias das mortes serão investigadas pela Polícia Civil.

O primeiro homicídio do dia ocorreu por volta das 12h, na Rua Penacho Verde, uma das localidades mais disputadas pelo tráfico de drogas. Jadson Alan Souza Damascena, 20 anos, foi morto a tiros em via pública. Também vítima de disparos de arma de fogo, Edilson Ferreira da Silva, 28 anos, morreu na Rua Nova Brasília, por volta das 19h16.

Já Leandro Queiroz da Silva, mais conhecido como Leo, 21, morreu na Rua Leão Diniz, por volta das 22h. Os policiais militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito do jovem por disparos de arma de fogo.

O último crime foi registrado por volta das 22h46, conforme o boletim de ocorrências da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). De acordo com testemunhas, a vítima, de identidade ainda ignorada, foi amarrada e espancada até a morte no Jardim Valéria, nas imediações da Lagoa da Paixão. Segundo a PM, o corpo ainda apresentava marcas de tiros e perfurações causadas por arma branca.

"Para todos os chamados, as guarnições realizaram rondas e incursões na área, mas não localizaram os suspeitos", informou a PM.

Reforço - Em nota enviada pela assessoria ao Portal A TARDE, a Secretaria da Segurança Pública informou que "determinou aos Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) que atuem em conjunto e com celeridade nessas quatro ocorrências que, segundo apuração inicial, têm relação com o tráfico de drogas. Informa ainda que a PM reforçará o patrulhamento no bairro de Valéria".

Outros cinco homicídios foram registrados em Salvador na quarta-feira. Os casos foram registrados nos bairros da Liberdade, Cassange, Cidade Nova, Boa Vista de São Caetano e Santa Luzia do Lobato.

População com medo

A população de Valéria vem convivendo nos últimos meses com a sensação do medo, devido à guerra declarada entre as facções Katiara e BDM. A escalada da violência no bairro periférico, situado às margens da BR-324 e do CIA, mudou a rotina dos moradores.

"Todo dia é isso, o medo na hora de sair para trabalhar e de chegar em casa. Já descemos do ônibus correndo. Parece que fomos esquecidos", disse uma moradora do bairro, em anonimato, através do WhatsApp. "O tráfico já tomou conta", afirmou outro morador.

Imagens de confrontos são diariamente compartilhadas nas redes sociais por moradores e pelos próprios criminosos. No vídeo abaixo, registrado no início da semana, um homem mostra um projétil dentro de um dos cômodos de casa.

