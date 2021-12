Em cirurgia inédita, jovem tem pênis reconstruído em Salvador

Um jovem passou por uma cirurgia inédita de reconstrução peniana no Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (Hupes), também conhecido como Hospital das Clinicas, situado no bairro do Canela, em Salvador. Segundo a assessoria do hospital, o procedimento foi realizado com sucesso e o paciente já teve alta.

A cirurgia foi realizado em um paciente de 18 anos, que teve o órgão sexual arrancado por meio de uma mordida de cachorro aos oito meses de idade. Com o procedimento, o paciente teve a estrutura peniana totalmente reconstruída, devolvendo todas as suas funções, inclusive, a capacidade sexual do órgão.

O urologista, Ubirajara Barroso, chefe do setor de urologia do Hupes e quem comandou a equipe que realizou a cirurgia, explicou o complexo procedimento. “Quando o paciente tinha 11 anos, nós realizamos uma reconstrução, mas apenas com retalhos de pele somente por razões estéticas e psicológicas. Na ocasião, foi o sexto o caso no mundo. Agora sete anos depois, fizemos este procedimento inédito, que é a reconstrução do pênis com o tecido erétil que estava embutido na região perineal. Como resultado o paciente tem um novo pênis capaz de realizar penetração”, disse.

Apesar de a cirurgia de reconstrução de pênis ter se desenvolvido nas últimas décadas, sua reconstrução continua sendo um grande desafio do ponto de vista anatômico, funcional e estético. “Esse procedimento abre espaço para que pacientes com tumores, amputações e problemas congênitos consigam passar pela reconstrução peniana e não só de forma estética mas devolvendo todas as funções do órgão”, conclui o médico.

