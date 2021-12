Em carta, paciente dado como morto pede ajuda ao governador

O governador Jaques Wagner recebeu nesta terça-feira, 2, uma carta escrita por Valdelúcio Oliveira Gonçalves, de 54 anos, que foi dado como morto no Hospital Menandro de Faria no dia 23 de agosto e, atualmente, é paciente no Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

Valdelúcio foi transferido para o hospital para tratar um câncer e segue internado na Enfermaria de Oncologia. Na carta, ele pede a ajuda do governador para a conclusão da Unidade de Radioterapia, cujo projeto de construção passa por dificuldades.

"Irmã Dulce já me salvou uma vez, me trazendo de volta à vida e agora vai me salvar de novo permitindo que minha radioterapia aconteça. Por favor, ajude Irmã Dulce a me ajudar, o hospital não tem mais dinheiro para terminar a obra da radioterapia... Me socorra, e também todos nós pacientes que estamos na luta pela vida", escreveu o paciente, que atribui seu caso a um milagre da freira baiana.

A carta foi entregue pela superintendente da Osid, Maria Rita Pontes. A Unidade de Radioterapia está orçada em R$ 10 milhões. De acordo com a instituição, o Ministério da Saúde já repassou R$ 4,1 milhões e pouco mais de R$ 1 milhão foi arrecadado por meio de doações. Ainda faltam R$ 4,5 milhões para finalizar a obra do centro oncológico, que prevê o atendimento de mil pacientes por mês.

Confira a carta na íntegra:

