Em carreata, taxistas exigem mais segurança para a categoria

Cerca de 30 taxistas fazem uma carreata na manhã desta quinta-feira, 11, pelas ruas de Salvador, em protesto por mais segurança no trabalho.

O grupo passou por volta de 10h pela avenida Tancredo Neves e seguiu em direção ao Centro Administrativo da Bahia (CAB). Por causa da manifestação, o trânsito está complicado na Av. Luís Viana (Paralela), informou a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Entre as reivindicações, a categoria exige mais segurança no trabalho. Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Taxistas de Salvador (Sinditáxi), Luiz santana, a associação não está envolvida na manifestação.

"O sindicato não participou da organização desta passeata, porém, os taxistas envolvidos provavelmente estão reivindicando por mais segurança no trabalho. Recentemente, o Sinditáxi participou de uma reunião com um representante da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).", disse Santana.

A manifestação é acompanhada por viaturas da Polícia Militar e da Transalvador.

adblock ativo