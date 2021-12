Em campanha salarial, servidores da Embasa param por 24 horas

Os servidores da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) decidiram em assembleia suspender as atividades por 24 horas a partir desta terça-feira, 19, em caráter de advertência. A categoria garante que a paralisação não deve alterar o funcionamento dos serviços essenciais.

Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial de 4% e melhorias no plano de saúde. De acordo com Grigório Matos – coordenador-geral interino do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia (Sindae-BA) –, a assistência médica oferecida aos trabalhadores é inadequada e de péssima qualidade.

Além disso, ele diz que a proposta oferecida aos funcionários é de um reajuste salarial de 1,69%. A categoria alega, no entanto, que a empresa aplicou um reajuste tarifário de 4,09% no valor dos serviços de água e esgoto e que teria como arcar com reajuste mais justo.

"Caso não haja uma proposta satisfatória na próxima reunião, que ocorrerá nesta quarta-feira, 20, será realizada uma nova assembleia na quarta-feira, 26, para deflagrar uma nova greve por tempo indeterminado", declarou o diretor.

Em nota, a Embasa informou que "a proposta apresentada ao Sindae cobre as perdas salariais registradas no período e busca garantir a continuidade dos benefícios sociais de seus empregados".

