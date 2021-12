Em caminhada, manifestantes seguem para o Rio Vermelho

Após mais de quatro horas de protestos, os manifestantes liberaram o trânsito na região do Shopping da Bahia na noite desta sexta-feira, 6, e seguem em caminhada pela avenida ACM em direção ao bairro do Rio Vermelho. Com a liberação das vias, o tráfego voltou a fluir com normalidade na região do Shopping da Bahia.

Conforme informou a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os grupos de centrais sindicais e trabalhadores se reuniram na região do terminal rodoviário e ocuparam a via por alguns minutos.

Com isso, os motoristas que vinham da Paralela, enfrentaram congestionamento, principalmente, nas imediações da Ligação Iguatemi Paralela (LIP).

Já aqueles que tafegavam pela Av. Antonio Carlos Magalhães (ACM) e seguem pela Av. Tancredo Neves encontram o trânsito fluindo, sem engarramentos.

Movimentos

Desde a manhã desta sexta-feira, 6, que diversas vias e rodovias na Bahia foram bloqueadas por manifestantes. Eles protestaram contra a prisão do ex-presidente Lula, condenado a 12 e anos e um mês.

Com faixas, carros de som, bandeiras e instrumentos musicais, os grupos fecharam alguns acessos da capital baiana, o que impactou diretamente no trânsito.

Na tarde desta sexta, rodoviários precisaram desligar os ônibus nas proximidades do Shopping da Bahia, já que os participantes dos movimentos não permitiam que nenhum veículo transitasse pela localidade.

Além disso, a equipe de reportagem de uma emissora de televisão foi impedida de gravar os protestos. Os manifestantes exigiram a saída dos profissionais de TV do local.

🚨⚠Atenção motorista! ⚠🚨 Manifestantes liberam o bloqueio em frente ao Shopping da Bahia e seguem em caminhada em direção a Rodoviária. #Trânsito ainda lento nesse sentido. Tráfego na Avenida ACM sentido Avenida Tancredo Neves liberado. pic.twitter.com/K7xdJ4aHnA — Transalvador (@Transalvador1) 6 de abril de 2018

🚨⚠Atenção motorista! ⚠🚨 Manifestantes bloqueiam a Avenida Tancredo Neves, nas intermediações da Rodoviária, sentido BR-324. Em razão dessa situação, a Transalvador opera desvio na Avenida ACM para a Avenida Tancredo Neves sentido Jornal Atarde. #Trânsito pic.twitter.com/mLI2XZ8mZV — Transalvador (@Transalvador1) 6 de abril de 2018

adblock ativo