Em assembleia, professores da Ufba decidem manter greve

Os professores da Universidade Federal da Bahia (Ufba) decidiram manter a greve que já dura dois meses. A votação, ganha por unanimidade, foi realizada durante a última assembleia da categoria, nesta sexta-feira, 31.

Durante a reunião, os participantes aprovaram ainda a indicação ao comando nacional de greve que não apresente uma contraproposta nas negociações dos servidores públicos federais.

Também nesta sexta, os docentes protocolaram, em audiência com o reitor da universidade, os pedidos de realização de uma assembleia universitária, suspensão do semestre acadêmico 2015.1 e o fechamento do sistema para lançamento de notas e matrículas.

Em resposta aos pedidos, a reitoria se comprometeu a estudar a viabilidade da assembleia e acionar o órgão responsável pelo lançamento de notas e matrículas.

adblock ativo