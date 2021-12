Em assembleia, enfermeiros e técnicos do Samu decretam greve

Os trabalhadores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) - enfermeiros e técnicos de enfermagem - decretaram greve em Salvador a partir do dia 1º de julho.

A decisão foi tomada durante assembleia na manhã desta quinta-feira, 26, em frente ao 5º Centro de Saúde Professor Clementino Fraga, na avenida Centenário.

De acordo com o coordenador geral do Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador (Sindseps), Everaldo Braga, a greve abrange os profissionais do Samu e também das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), englobando as emergências móveis e fixas.

Segundo ele, a categoria vai cumprir a lei nº 7783, ao anunciar a greve com pelo menos 72 horas de antecedência e garantir 30% do efetivo nas ruas.

"Não é justo que uma única categoria da área de saúde (médicos) consiga tudo e a prefeitura não dê nada aos outros trabalhadores. Nós não estamos contra os médicos, mas também devemos ser respeitados, já que trabalhamos no mesmo serviço e atendemos os pacientes", ressalta o coordenador.

A categoria protesta contra a falta de condições de trabalho, como problemas mecânicos e falta de ambulâncias, defasagem nos equipamentos e estruturas físicas precárias, entre outros problemas apontados durante as assembleias.

"Já realizamos várias assembleias e não conseguimos manter um canal de negociação respeitosa com a Secretaria de Saúde. Nós já ouvimos coisas do tipo 'quer ganhar mais, vá fazer medicina'", denuncia o sindicalista.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) afirmou que "já solicitou apoio à Força Nacional do SUS, que entrará em atividade quando solicitada". Além disto, o órgão ressaltou que os profissionais que possuem contrato por Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) continuarão em atividade e destacou que "o Tribunal de Justiça tem se manifestado reiterada vezes de forma contrária às paralisações nos serviços de urgência e emergência".

