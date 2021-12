Em 24h, Salvador registra 49% das chuvas esperadas para todo o mês

Nas últimas 24h, choveu 49% do esperado para todo o mês de março em Salvador. De acordo com as previsões meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o índice esperado para o período na cidade é de 151mm, mas foram registrados 74mm no último dia.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o pluviômetro que calcula o índice de chuva na área indicou um acumulado de 117,4mm em Cajazeiras, bairro mais atingido pelas fortes chuvas. Em seguida vem Periperi, com 111,2mm, Palestina, com 104,4mm, Pirajá, com 89,1mm e Valéria, com 88,7mm.

Ocorrências

A Codesal registrou 219 ocorrências para atendimento das regiões que apresentam algum tipo de problema por conta das chuvas que atingem a capital. Até o momento, já foram 42 ameaças de desabamento de imóveis, principalmente nos bairros Sete de Abril, Liberdade, Uruguai e Nova Brasília de Itapuã.

Foram registrados ainda 34 deslizamentos de terra, 66 alagamentos de imóveis e cinco desabamentos de casas. Foi constatado também um destelhamento, três árvores caídas e ameaça de desabamento de muro.

O caso mais grave foi de um prédio de três andares que caiu no Alto do São João, no bairro de Pituaçu. O acidente deixou quatro pessoas mortas.

