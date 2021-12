Em 1º dia de paralisação, trabalhadores dos trens do subúrbio protestam na Calçada

Os trabalhadores que atuam nos trens do Subúrbio de Salvador protestam na Estação da Calçada nesta terça-feira, 4, primeiro dia da paralisação de 48 horas da categoria. Eles reivindicam reajuste salarial de 1,69% e a futura transferência dos quase 400 trabalhadores – sendo 96 contratados e 300 terceirizados – para a operação do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), que vai substituir os trens.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Ferroviário e Metroviário dos Estados da Bahia e Sergipe (Sindiferro), a implantação do novo modal pode resultar na demissão destes trabalhadores. Além disto, o sindicato destaca que, apesar das diversas reuniões realizadas desde a data-base da categoria, no dia 1º de maio, a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) mantém a oferta de reajuste zero.

A categoria afirma ainda que está há três anos sem receber reajuste salarial, cujo percentual acumulado chega a 17% neste período, de acordo com o sindicato.

Em nota, a CTB informa que “desde que o Estado assumiu a gestão do sistema de trens do Subúrbio, em maio de 2013, os salários dos funcionários tiveram reajuste acumulado, chegando aos 22,42% de aumento, e reitera sua proposta de manutenção das remunerações salariais nos mesmos níveis vigentes atualmente, em função da crise econômica pela qual passa o país. A CTB lembra que todas as cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) foram aprovadas, restando pendentes discussões de cláusulas financeiras”.

A paralisação foi decidida durante assembleia da categoria no dia 19 de agosto. A expectativa é que os trabalhadores voltem a se reunir na quinta-feira, 6, após os dois dias de paralisação, para decidir se haverá novos protestos na próxima semana.

Atualmente, cerca de 18 mil pessoas utilizam os trens do Subúrbio diariamente. Com a paralisação, os usuários são obrigados a pagar o valor de R$ 3,70 dos ônibus, em vez da tarifa de R$ 0,50 dos trens.

