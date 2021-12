Eliminados 12 mil criadouros do mosquito da dengue

O Programa Municipal de Combate à Dengue selecionou 20 bairros para intensificar as ações de prevenção a endemias, durante o mês de maio. Na quarta-feira, 20, as atividades foram iniciadas em Pernambués, Cosme de Farias e Cassange (este último na Estrada CIA-Aeroporto).

Até o momento, 12 regiões da cidade já foram atendidas; mais de 20 mil imóveis foram visitados; e 12 mil criadouros do Aedes aegypti e Aedes albopictus - mosquitos transmissores da dengue, febre chikungunya e zika vírus - foram eliminados. A informação é da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

"Os agentes de endemias visitam casa por casa para analisar indícios de dengue e leptospirose. Além disso, fixamos um posto para vacinar cães e gatos contra a raiva, em cada local atendido", explica a técnica do programa, Ana Galvão.

Agentes colocaram iscas para ratos, na prevenção contra a leptospirose (Foto: Marco Aurélio Martins l Ag. A TARDE)

As atividades nos bairros são realizadas durante cerca de uma semana, das 8h às 14h, com o envolvimento de 320 agentes.

Segundo Ana Galvão, cada região foi escolhida a partir de critérios como o índice de infestação dos mosquitos; a dificuldade de acesso dos agentes, em rotina comum; e o índice de recusa ou pendência (casas fechadas ou que os técnicos são impedidos de entrar).

"A ideia do mutirão é acelerar o atendimento nesses lugares. Mas o trabalho de rotina continua", frisa.

Coordenadora do Programa Municipal de Combate à Dengue, Isabel Guimarães conta que a ação de varredura é uma nova linha de enfrentamento às doenças causadas pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus.

Ela afirma, ainda, que o risco dessas doenças aumentam nos dias seguintes à chuva, pois as fêmeas procuram locais quentes e úmidos para eclosão dos ovos. "O ambiente para proliferação dos mosquitos se torna mais propício".

Controle

O Ministério da Saúde confirmou, na última semana, a circulação do zika vírus no Brasil, com oito casos comprovados em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Ainda não houve confirmação sobre as notificações da doença na capital, segundo a SMS.

A prefeitura de Salvador informou que a chikungunya está controlada. São 59 casos comprovados no município, este ano, sendo que 58 são considerados 'importados' - apesar de a identificação ter ocorrido na capital, os pacientes foram infectados nos municípios de Feira de Santana e Riachão do Jacuípe.

Os casos de dengue chegam a 147, este ano. No mesmo período do ano passado (janeiro a maio), foram 914, de acordo com a SMS. Há 17 registros de leptospirose - dados da SMS.

