Elevadores de passarelas estão em fase de teste

Com o objetivo de promover uma travessia mais confortável e segura aos deficientes físicos, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder) projetou a construção de elevadores nas quatro passarelas da Via Expressa.

As obras, que deveriam ser entregues com a inauguração da via, começam a ficar prontas agora, quase dois anos depois.

Segundo a Conder, já estão prontos os dois elevadores da passarela 1, próximo ao túnel que dá acesso à avenida Jequitaia. Os equipamentos passam por fase final de testes para a entrada em operação.

Os outros seis elevadores estão com infraestruturas concluídas. Mas, conforme a Conder, a estrutura em aço inox e a proteção em policarbonato estão sendo fabricadas. "O serviço é altamente especializado e pioneiro", diz o órgão.

A previsão é que os seis equipamentos restantes sejam entregues até junho de 2016.

Sinaleiras e piso tátil

Sobre as duas sinaleiras sonoras quebradas há alguns meses - uma no Barbalho, próximo ao Instituto dos Cegos, e outra nos Barris, perto da Associação dos Cegos -, a Superintendência de Trânsito (Transalvador) disse que o conserto será feito em um mês.

Já as calçadas, alvo de reclamação, estão sendo recuperadas, segundo a Secretaria de Urbanismo (Sucom). Ao todo, 72 quilômetros de passeios já foram restaurados, e a meta é requalificar 120 quilômetros até o final da gestão de ACM Neto, conforme o órgão.

Ainda de acordo com a Sucom, os passeios que não estão em conformidade são notificados para refazer, sob pena de multa. Denúncias de calçadas inadequadas podem ser feitas pelo telefone 3202-9600 ou nas prefeituras-bairro.

