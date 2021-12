Elevador Lacerda tem duas cabines modernizadas

O Elevador Lacerda voltou a funcionar com três cabines nesta quarta-feira, 30. A inauguração de duas cabines que passaram por um processo de modernização e climatização, contou com a presença do prefeito ACM Neto.

A Superintendência de Trânsito e Transportes de Salvador (Transalvador) assegura que os equipamentos também estão mais velozes e seguros, pois foram adquiridas peças novas implantadas pela Otis Elevator Company, responsável pela manutenção. Sem funcionar desde setembro, as cabines reformadas seriam entregues no final de 2012 mas, por causa da falta de equipamentos, o prazo de entrega sofreu atrasos.

O prefeito, que utilizou uma das cabines para descer e subir o elevador ao lado do secretário de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia, e do superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, entre outras autoridades, afirmou que no máximo seis meses as quatro cabines estarão completamente modernizadas e aptas para atender à população.

Até a terça, 29, o Elevador Lacerda funcionava com apenas uma cabine, que também passará pelo processo de modernização até o final do verão. A quarta cabine continua sem funcionar e passará por fase de testes e fiscalização. Segundo a Transalvador, a modernização das quatro cabines e a troca de todas as peças foi necessária devido as dificuldades de conserto e operação do antigo sistema, que inviabilizava o reparo de algumas peças.

A modernização das cabines é resultado de um Termo de Acordo e Compromisso (TAC) firmado pela última administração e o Walmart. O atraso na entrega ocorreu pela dificuldade de reposição das peças. O restante será pago ao final do processo de modernização. O Elevador Lacerda atende, atualmente, cerca de 460 mil pessoas por mês com um custo de R$0,15 por passagem.

