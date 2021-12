Elevador Lacerda recebe iluminação nas cores da bandeira LGBT

O Elevador Lacerda, um dos maiores cartões-postais de Salvador, receberá uma iluminação especial com o colorido do arco-íris em homenagem à 18ª edição da Parada do Orgulho LGBT da Bahia, que será realizada no Dique do Tororó, neste domingo, 22, às 14h.

De acordo com a Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), o equipamento receberá uma iluminação especial com as cores da bandeira LGBT, e quem passar pelo local poderá conferir as luzes nas cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta.

Na segunda-feira, 23, o Elevador Lacerda voltará a ser iluminado na cor amarelo, em alusão ao Setembro Amarelo, mês de valorização à vida.

