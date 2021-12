Elevador Lacerda para e deixa 10 pessoas presas

Os usuários do Elevador Lacerda levaram um susto na manhã desta sexta-feira, 24. De acordo com uma das passageiras que estava na cabine 4, subindo em direção à Praça Municipal, o serviço foi interrompido por cerca de 15 minutos. "Entrei no elevador por volta das 10h30min, quando ele estava quase chegando ao destino, a cabine parou", explica a estudante Maíra Araújo.

Segundo ela, o elevador transportava cerca de 10 pessoas quando o sistema deixou de funcionar. "O ascensorista desligou o ventilador e tentou fazer o equipamento funcionar, mas não conseguiu, uma senhora ficou assustada com a situação e passou mal, com falta de ar", conta.

O problema só foi resolvido pelo ascensorista por volta das 10h45min, quando o elevador voltou a funcionar e desceu novamente para o Comércio. De acordo com a estudante, na semana passada o elevador também parou de funcionar. "Uma amiga ficou presa por cerca de 25 minutos", conta Maíra.

A equipe de reportagem de A TARDE entrou em contato com a assessoria de imprensa da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), mas foi informada que a autarquia não registrou nenhum tipo de interrupção no serviço. O Corpo de Bombeiros e a Central de Polícia também não registraram nenhuma anormalidade no serviço.

