Elevador Lacerda opera de graça no fim de semana

Devido às festividades de comemoração dos 465 anos de Salvador, o Elevador Lacerda e o Plano Gonçalves vão transportar gratuitamente passageiros desta sexta-feira, 28, até domingo, 30.

De acordo com a prefeitura da cidade, a medida vai facilitar o deslocamento das pessoas que vão assistir as atrações do Festival da Cidade na Praça Cayru, no Comércio.

O elevador vai operar 24h nos dias 28 e 30 de março. Já os ascensores do Plano funcionam nesta sexta, das 7h às 19h, e no sábado, das 7h às 12h. No domingo, o Plano estará fechado.

