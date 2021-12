Elevador Lacerda já está liberado para transportar bikes

Os ciclistas já podem utilizar o Elevador Lacerda para transportar suas bicicletas. O acesso, que é gratuito, foi liberado neste domingo, 11. A medida foi adotada para conectar as ciclofaixas do Centro Histórico e Comércio.

Inicialmente, o acesso das bikes está liberado apenas aos domingos. Mas, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), se a operação for realizada com sucesso, pode ser estendida para outros dias da semana.

O Elevador Lacerda opera com quatro cabines, diariamente, entre 6 e 23 horas.

