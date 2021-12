Elevador Lacerda ganha iluminação rosa contra câncer de mama

Começa nesta terça-feira, 30, às 16h, a programação do Outubro Rosa, para orientar a população sobre a prevenção e o combate ao câncer de mama. A abertura oficial será realiza na Praça Visconde de Cairu, com a iluminação cênica em rosa do Elevador Lacerda e a apresentação da banda da Guarda Municipal.

Com o slogan "O Elevador Lacerda veste rosa para alertar sobre o câncer de mama", a campanha conta com uma série de ações durante o mês de outubro, que marca a luta contra a doença.

De acordo com dados com Instituto Nacional de Câncer (Inca), este é o segundo tipo mais frequente de câncer no mundo, o mais comum entre as mulheres, que corresponde a 22% de novos casos todos os anos.

A programação segue até o dia 30 de outubro, incluindo palestras sobre autoconhecimento, show com a banda A Mulherada e oferta de serviços de saúde (aferição de pressão arterial e avaliações nutricional, estética e postural com fisioterapeuta).

O Movimento Salvador Vai de Bike também participa do projeto com o primeiro passeio ciclístico em prol do combate à doença. A pedalada está marcada para o dia 19, a partir das 8h, na praia de Jardim de Alah.

adblock ativo