Elevador Lacerda ganha iluminação cor de rosa em outubro

O Elevador Lacerda, monumento histórico da cidade de Salvador, ganha iluminação rosa durante o mês de outubro, com o intuito de chamar a atenção do público sobre a importância da prevenção do câncer de mama e do colo do útero. A ação faz parte da programação especial da Prefeitura em apoio à campanha nacional Outubro Rosa.



A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), relatou a preocupação com as mulheres que passam pela situação: "A decisão da secretaria de aderir à campanha também parte da sensibilidade de que nós, mulheres, entendemos e convivemos com esse problema, temos amigas e parentes que passaram ou passam por isso e o diagnóstico precoce pode ajudar a salvar vidas. O Elevador Lacerda é um monumento que tem referência até internacionalmente e qualquer mudança, como na iluminação, desperta a curiosidade das pessoas e incentiva a busca por informações", disse a titular da Secretaria, Rosemma Maluf.



Além do elevador, outros pontos turísticos da cidade foram iluminados de rosa, como é o caso das esculturas 'Meninas do Brasil', conhecida como "as gordinhas" no bairro da Ondina e o hospital Santo Amaro, no bairro da Federação.

