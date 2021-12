Elevador Lacerda funcionará gratuitamente no Carnaval

O acesso às cabines do Elevador Lacerda deve ser de graça durante 24h no período do carnaval de Salvador. A tarifa, de acordo com a superintendência de Trânsito e Transportes do Salvador (transalvador) não será cobrada à população a partir da meia-noite desta sexta-feira, 9, até as 12h da quarta-feira, 13.

O transporte público liga a Cidade Alta, a partir da Praça da Sé; e a Cidade Baixa, pelo Comércio. Ao total, três cabines estarão em funcionamento e deve transportar uma média de 26 mil passageiros por dia.

