Elevador Lacerda funcionará gratuitamente até dia 1º

O Elevador Lacerda vai funcionar de forma ininterrupta até 1º de janeiro a partir desta segunda-feira, 28, quando começa o Réveillon Salvador 2016. Nesse período, a tarifa será gratuita sempre das 18h às 6h do dia seguinte.

Serão disponibilizados ainda quatro pontos extras de táxi, com funcionamento das 18h às 4h do dia seguinte: ao lado da Praça Municipal (parte alta do Elevador Lacerda); na Avenida Lafayette Coutinho (Contorno), próximo ao posto de gasolina; na Avenida Estados Unidos (Comércio), próximo ao Correios; e na Praça Castro Alves.



Já o Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC) vai contar com frota extra de 60 veículos em direção ao Comércio, com funcionamento das 18h às 5h do dia seguinte, exceto no dia 31, quando funcionará das 18h às 7h do dia seguinte. No dia 31 também haverá frota de 40 veículos do STEC para a Base Naval, das 18 às 7h.

Réveillon

O evento terá ao todo cinco dias de shows no palco principal armado na Praça Cayru, no Comércio. Por lá, até o dia 1º devem passar cerca de 23 atrações. Segundo a prefeitura, a expectativa é de que o evento reúna 1,3 milhão de pessoas.

Programada para iniciar às 19h, a abertura ficará por conta da banda Ilê Aiyê, depois Jota Quest, Saulo Fernandes, É o Tchan e Pablo.

