Elevador Lacerda funcionará com apenas 1 cabine esta semana

O Elevador Lacerda, que faz o transporte de passageiros entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, em Salvador, vai operar apenas com uma das quatro cabines até o final de semana, informou nesta segunda-feira, 6, a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador). Conforme o órgão, as cabines um e dois, que foram modernizadas e entregues pela Prefeitura no dia 30 de janeiro, passam por manutenção programada, para a troca de uma polia e cabos de tração, e a terceira está quebrada.

A cabine quatro, única em funcionamento, também teve de passar por uma manutenção. Segundo a Transalvador, o equipamento parou de funcionar no início da tarde, mas voltou a operar por volta das 16h20. A previsão é de que as demais cabines só estejam à disposição da população no final de semana.

Por conta dos trabalhos de manutenção, os usuários do Elevador enfrentaram longas filas durante esta segunda-feira. Pela manhã, a Transalvador disponibilizou quatro veículos para fazer o transporte entre as cidades Alta e Baixa gratuitamente.

No entanto, devido à demanda, o órgão informou, no meio da tarde, que mais um ônibus foi disponibilizado. Até o final de semana, quando as cabines devem voltar a operar, dois veículos convencionais e três micro-ônibus farão o transporte dos passageiros. O serviço funciona em regime de bate-volta, das 8h às 22h.

