Elevador Lacerda funciona com duas cabines

A partir desta segunda-feira, 17, o Elevador Lacerda passa a funcionar com apenas duas cabines por conta de serviços de manutenção. De acordo com a Transalvador, serão disponibilizados à população seis micro-ônibus gratuitos que realizam o trajeto entre as praças Municipal e Cayru, no Comércio, a partir de 5h30.

